В Якутии наградили работников транспорта

В преддверии Дня работника транспорта в Якутии премьер республики Андрей Тарасенко вручил государственные награды дорожникам, авиационному персоналу, работникам судоходных компаний. Всего знаки отличия, почётные грамоты и благодарственные письма получили свыше 20 представителей отрасли.

В частности, звания Почётный дорожник России удостоены инженер Упрдор РС (Я) и машинист РИК-Автодор. Благодарность министра транспорта РФ получили водитель РИК-Автодор и гидролог службы пути администрации Ленского бассейна. Благодарственное письмо федерального дорожного агентства вручили машинисту предприятия «Амма-Суол».

Знак отличия РС (Я) «Гражданская доблесть» получили капитан теплохода «Якутоптторг» и производитель работ «Амма-Суол».

Девять представителей отрасли отмечены грамотой правительства РС (Я) и благодарностью председателя правительства РС (Я). Кроме того, благодарность главы РС (Я) получил коллектив предприятия «Аэропорты Севера».