Журналистов наградили в честь Дня российской печати😊👏💐

В День российской печати, 13 января, в Зале Республики Дома Правительства №1 традиционно прошло чествование работников средств массовой информации, издательского дела и полиграфии. В торжественной обстановке вручены государственные и ведомственные награды.

«Мы с вами работаем ради единой цели – чтобы жизнь якутян стала лучше, и каждый из нас мог гордиться своей Родиной. Уверен, что общими усилиями мы обязательно добьемся многого. Особенно в этот значимый для всех год – в год начала нового столетия исторического пути развития нашей республики», – сказал накануне в своем поздравлении сотрудникам средств массовой информации глава Якутии Айсен Николаев.

Выступая на торжественном мероприятии, вице-премьер правительства Сергей Местников отметил, в течение нелегкого для республики 2021 года работники средств массовой информации и печати всегда находились на передовой важнейших событий в жизни региона.

2021 год стал годом 100-летия выхода первой официальной газеты на якутском языке «Манчаары», которая является предшественником газет «Кыым» и «Саха сирэ». Медиа-холдинг «Якутия» отметил 160-летие создания первой типографии и продолжил масштабное техническое перевооружение.

В течение года оказана государственная поддержка по технической модернизации районных редакций на сумму более 30 млн. руб. 24 независимых информационных ресурса стали обладателями Гранта главы Якутии в области СМИ. Основным достижением НВК «Саха» стало получение телеканалом права бесплатного вещания на муниципальном обязательном кабельном телеканале на «22 кнопке» по г. Якутску.

Сергей Местников обратил внимание на то, что республика удостоилась почетного особого статуса «Территория книги и чтения» и выразил признательность всем работникам издательского дела.

По поручению Главы Якутии вице-премьер вручил государственные награды лучшим в профессии.

Почетного звания «Заслуженный журналист Республики Саха (Якутия)» удостоены заместитель редактора газеты «Кыым» Нина Герасимова, продюсер продюсерского центра НВК «Саха» Дарья Ермолаева.

Грамотой Главы Республики Саха (Якутия) награждены работник печатного цеха медиа-холдинга «Якутия» Андрей Васильев, шеф-редактор службы новостей радио дирекции телеканала «Якутия 24» НВК «Саха» Жанна Иванова.

Знаком отличия «Гражданская доблесть» отмечены редактор дирекции радиовещания НВК «Саха» Валентина Атласова, журналист федеральных телекомпаний Роман Кутуков, Благодарственным письмом Главы Якутии –главный технолог группы контроля качества медиа-холдинга «Якутия» Владимир Аржаков, главный механик медиа-холдинга «Якутия» Евгений Птицын.

Грамота Правительства РС (Я) вручена начальнику организационного отдела исполнительной дирекции НВК «Саха» Аэлите Гоголевой, литературному редактору газеты «Кыым» Геннадию Гурьеву, начальнику производства медиа-холдинга «Якутия» Вере Манько, Благодарность Правительства РС (Я) — собственному корреспонденту медиагруппы «Ситим» в г. Мирном Станиславу Алексееву, редактору Дирекции радиовещания НВК «Саха» Саргылане Антоновой, шеф-редактору газеты «Ньурба» («Огни Нюрбы») Раисе Никифоровой.

Выступая от имени награжденных, продюсер НВК «Саха» Дарья Ермолаева пожелала коллегам творческих успехов в год 100-летия республики, отметила большое значение передачи опыта молодым поколениям журналистов.

Профессиональный праздник работников периодической печати, СМИ, журналистов отмечается в России 13 января, начиная с 1991 года. День российской печати приурочен к выходу первого номера газеты «Ведомости» в 1703 году.

Якутия является одним из лидеров среди регионов России по количеству региональных СМИ. На территории республики зарегистрировано более двухсот средств массовой информации, из них почти четверть на якутском и родных языках коренных малочисленных народов Севера.