В Якутии наградили работников культуры

Указом главы республики от 24 декабря 2020 года № 1604 За заслуги в области культуры и искусства, библиотечного дела, вклад в социально-экономическое развитие республики, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд почетные звания присвоены работникам отрасли культуры Якутии. Звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» присвоено ШАПОШНИКОВОЙ Екатерине Ефимовне, главному художнику автономного учреждения «Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) имени Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола», город Якутск. Звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» присвоено: БАРАХОВОЙ Саргылане Иннокентьевне, дизайнеру общества с ограниченной ответственностью «Киэргэ», город Якутск; БЕЛОЛЮБСКОЙ Зое Михайловне, научному сотруднику муниципального казенного учреждения «Борогонский музей истории улуса», Усть-Алданский улус (район); КАЛЬЯНОВОЙ Татьяне Дмитриевне, преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Олекминская детская школа искусств»; КОРЯКИНОЙ Сардане Дмитрьевне, художественному руководителю муниципального бюджетного учреждения «Социально-культурный центр п. Белая Гора», Абыйский улус (район); КСЕНОФОНТОВОЙ Марии Викторовне, библиотекарю муниципального казенного учреждения культуры «Верхоянская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; МАКСИМОВОЙ Саргылане Васильевне, директору государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)», город Якутск; САВВИНОВУ Прокопию Трофимовичу, директору государственного учреждения «Оленекский историко-этнографический музей народов Севера». ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) награждены: АНИСИМОВА Зинаида Васильевна, заведующая муниципальным бюджетным учреждением «Краеведческий музей имени В.А. Петровой» — филиалом Нюрбинского музея Дружбы имени К.Д. Уткина, Нюрбинский район; ЗАБОЛОЦКАЯ Устиния Ивановна, главный библиотекарь Ытык-Кюельской центральной библиотеки имени И.А. Аргунова муниципального казенного учреждения культуры «Таттинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; СЕМЕНОВА Елизавета Алексеевна, главный специалист муниципального казенного учреждения «Управление культуры и духовного развития», Горный улус; Знаком отличия «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» награждены: ЖЕНДРИНСКИЙ Михаил Иванович, директор муниципального бюджетного учреждения «Балаганнахский центр культуры», Верхневилюйский улус (район); ИВАНОВА Виктория Петровна, ведущий библиотекарь государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская библиотека для слепых», город Якутск; ФИЛИППОВА Ирина Степановна, художник государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи Посельских», город Якутск

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