В Якутии наградили победителей Всероссийского конкурса «Смотри, это Россия!»

В столице республики сегодня, 29 декабря, вручили награды победителям и спецпризы участникам Всероссийского конкурса школьных видеооткрыток «Смотри, это Россия!». В этом году в видеокроссинге на тему «Легенды моего региона» приняли участие 18 тысяч школьников из 85 регионов страны от Калининграда до Камчатки.

«За два года конкурс стал уникальной площадкой, объединяющей детей со всех уголков нашей огромной страны. У конкурса появилось большое количество друзей и партнёров среди федеральных ведомств и изданий, профильных центров и проектов. Это говорит о том, что тренд, заданный в Якутии, сегодня подхватила вся страна», — сказал ранее глава Якутии Айсен Николаев на онлайн-встрече с победителями конкурса.

Видеооткрытки, где ребята делятся красотой и уникальностью своей малой родины, интересно рассказывают о быте, культуре и традициях регионов России, получили не только признание экспертного сообщества, но и огромный отклик в сердцах многих людей.

Шесть победителей в основной программе конкурса выбрали с помощью народного голосования. Еще шесть команд, занявших второе место в народном голосовании, получили специальный приз Главы Якутии. Кроме того, 30 команд стали лауреатами от партнеров конкурса в шести номинациях.

Идея конкурса принадлежит ученику Городской классической гимназии г. Якутска, воспитаннику РРЦ «Юные якутяне» Кириллу Горохову. Первый видеокроссинг «Смотри, это Россия!» был запущен осенью 2020 года по инициативе активистов детских движений Якутии при поддержке главы республики Айсена Николаева.

В этом году конкурс проведен во всероссийском статусе и поддержан 15 партнерами, среди них — Министерство просвещения РФ, Ростуризм, Росмолодёжь, Русское географическое общество, образовательный центр «Сириус».

В рамках конкурса проведена серия дистанционных мастер-классов на YouТube-канале республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».

По итогам народного голосования в младшей возрастной группе победителями стали команды «Якутяночки» и «Исток» из Краснодарского края.

В средней возрастной группе победителями стали команды: «Айыы» из Якутии и Детской академии русской культуры г. Москва.

В старшей возрастной категории победителями определены команды «Бивни Якутии» и «Dream Team» из Нижегородской области.

Спецпризом от главы Якутии награждены команды: «Мамонтята Якутии», «Северные лучики» и «Наследники Дюпсюн» из Якутии, также «Гусята» из г. Москва, «Поколение Z» из Краснодарского края, «Степная Пальмира» из Оренбургской области.