В Якутии наградили победителей акции «Диктант Победы»

В написании Диктанта Победы в Якутии на 364 площадках очно приняли участие 4 781 человек в возрасте от 11 лет до 81 года.

Это члены Правительства Якутии, депутаты, учащиеся 157 школ, студенты 14 учреждений СПО. Впервые участие приняли коллективы учреждений культуры, ветераны войны и труда, военнослужащие Росгвардии, военные гарнизоны поселка Тикси.

“Наша республика очень патриотична, и если хорошо работать с населением, можно добиться больших результатов”, — отметила Елена Голомарева, координатор партпроекта “Историческая память” в Якутии. По ее словам, Диктант Победы был проведен на высоком уровне — благодаря главам муниципальных образований, министерствам связи, образования и культуры.

Самое активное участие приняли г. Якутск, Мирнинский, Намский, Амгинский, Хангаласский и Усть-Алданский район.

Федеральный победитель — Абрамова Варвара Гаврильевна, Мегино-Кангаласский улус, село Майя (заместитель директора УВР, МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа им. В. П. Ларионова»)

Региональные победители:

1.Ягодина Елизавета Викторовна, Томпонский улус, с. Крест-Хальджай (учитель начальных классов МБОУ «Крест-Хальджайская СОШ»)

2.Кучеренко Валерий Алексеевич, Мирнинский район, г. Мирный (заместитель директора по безопасности ЧОУ «Православная гимназия во имя Святителя Иннокентия Митрополита Московского» г. Мирного)

3.Платонова Мария Константиновна, Таттинский улус, с. Ытык-Кюель (учитель технологии и изоМБОО «Таттинская гимназия им. Жегусова И.П.»)

4.Тарасенко Валентина Николаевна, Таттинский улус, с. Ытык-Кюель (учитель английского языка МБОО «Таттинская гимназия им. Жегусова И.П.»)

5.Филиппова Акулина Ивановна, Горный улус, с.Бясь-Кюель (учитель истории МБОУ «Атамайская СОШ»)

Учащиеся – победители всероссийской исторической акции «Диктант Победы»

1.Бабуев Будажап Баирович, г. Мирный, МБОУ » СОШ 1″, 8 класс

2.Мамадалиев Хожиакбар Санжарбекович, г.Мирный, МБОУ «СОШ1», 8 класс

3.Алексеева Кристина Самсоновна, Сунтарский улус МБОУ «Тюбяйская СОШ агротехнологического профиля им. Академика В.М.Анисимова», 7 класс

4.Кирьязова Галина Сергеевна, г. Мирный МБОУ СОШ №1 г.Мирный, 8 класс

Напомним, что в Диктант Победы в нашей республике был проведен во всех муниципальных образованиях на 364 площадках, заняв шестое место в Российской Федерации и первое – в Дальневосточном федеральном округе. Это составило 4,1 % от общего количества площадок, действовавших в стране в день проведения Диктанта.

Победители награждены дипломами и памятными подарками.