В Якутии наградили медиков

За заслуги в отрасли здравоохранения, укрепления санитарно- эпидемиологического благополучия населения, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ВИНОКУРОВОЙ Надежде Егоровне, заведующей эндокринологическим отделением, врачу-эндокринологу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская клиническая больница»; ГАВРИЛЬЕВОЙ Нинель Ивановне, врачу-терапевту государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи»; ГУСАРЕВИЧУ Виктору Семеновичу, врачу-хирургу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи»; ДЬЯЧКОВСКОЙ Валентине Евдокимовне, заведующей приемно-диагностическим отделением Педиатрического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины»; ЗАХАРОВУ Михаилу Михайловичу, врачу–анестезиологу–реаниматологу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи»; ИГНАТЬЕВОЙ Людмиле Николаевне, врачу акушеру–гинекологу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи»; ИЛЬИНОЙ Саргылане Алексеевне, врачу-хирургу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи»; НИКОЛАЕВУ Александру Владимировичу, заведующему отделением хронического гемодиализа и нефрологии Клинического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины»; НИКОЛАЕВОЙ Татьяне Ивановне, заместителю главного врача государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский онкологический диспансер»; СЕМЕНОВОЙ Софии Иннокентьевне, заведующей эндокринологическим диспансером государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская клиническая больница»; УДЫГИР Светлане Андреевне, врачу-офтальмологу Клинического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины»; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ТАРАБУКИНОЙ Сардане Макаровне, главному специалисту Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия). Наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) БОРИСОВУ Наталью Борисовну, заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия); ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» ИВАНОВА Михаила Егоровича, главного врача государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Верхнеколымская центральная районная больница»; КОНОНОВУ Ольгу Васильевну, помощника руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия); МАТВЕЕВУ Наталию Николаевну, старшую медицинскую сестру Гериатрического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская клиническая больница № 3». Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 16 июня 2021 года № 1896

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