В Якутии наградили медиков ФМБА

Сегодня, 24 сентября, состоялась церемония вручения наград членам сводного отряда Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации.

Специалисты сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства России были приглашены в республику для оказания высококвалифицированной медицинской помощи в борьбе против распространения новой коронавирусной инфекции — уточнения негативного влияния длительного нахождения в условиях задымленности на состояние здоровья людей, организации профилактических медицинских осмотров. Отряд возглавил Федеральный Сибирский научно-клинический центр города Красноярска.

С приветственным словом к медикам обратился Дмитрий Бердников, первый заместитель председателя правительства РС(Я). Он отметил, что лето 2021 года в Якутии прошло особенно напряженно. На фоне продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции республика пострадала от масштабных природных пожаров.

С 24 августа врачи ФМБА работали плечом к плечу с якутскими врачами в Якутской республиканской клинической больнице и Мирнинской центральной районной больнице.

Дмитрий Бердников подчеркнул, что врачи ФМБА работали в самых сложных участках борьбы с коронавирусом — в отделениях реанимации и интенсивной терапии, где лечение получают больные в крайне тяжелом состоянии, где ежедневно идет борьба за жизнь каждого пациента.

Врачи и медицинские сестры ФМБА России с 14 сентября по 23 сентября на базе Якутской городской больницы №3 проводили медицинские осмотры добровольцев, волонтеров и жителей республики, которые приняли участие в тушении пожаров. Бригадой осмотрено более 300 граждан.

«Особую благодарность заслуживает выездная работа в селе Бясь-Кюель Горного района, в ходе которой специалистами ФМБА были осмотрены граждане, потерявшие жилье и ставшие свидетелями перехода лесного пожара на населенный пункт», — сказал первый вице-премьер Якутии.

Благодаря работе врачей в Бясь-Кюеле у 75 человек впервые выявлены такие заболевания, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, болезни органов дыхания и другие. Пациенты переданы под дальнейшее наблюдение якутским врачам.

Дмитрий Бердников выразил от имени руководства и жителей республики глубокую признательность всем медикам за проявленный отклик и неоценимую помощь в сложной ситуации.

В торжественной обстановке членам сводного отряда Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации объявлены благодарности главы Республики Саха (Якутия), вручены благодарственные письма главы Республики Саха (Якутия), благодарственные письма первого заместителя председателя правительства Дмитрия Бердникова, благодарности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В ответном слове генеральный директор Федерального Сибирского научно-клинического центра Борис Баранкин передал Дмитрию Бердникову от имени руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой символический знак. Он отметил, что подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве между ФБМА России и Министерством здравоохранения РС(Я). В планах – организация конференций, симпозиумов, мастер-классов для передачи передового медицинского опыта.

Борис Баранкин подчеркнул, что со стороны республики были предоставлены все надлежащие условия для плодотворной работы медиков ФМБА.