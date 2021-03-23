В Якутии наградили коневодов и фермеров

В Чурапчинском улусе собрались коневоды-табунщики со всей республики, чтобы обсудить на онлайн-совещании вопросы развития табунного коневодства.

В торжественной обстановке вручены награды в номинации «Лучший племенной жеребец якутской породы»: 3 место — СХПК «Чыаппара» Чурапчинского улуса, 2 место – ООО «Комплекс» Чурапчинского улуса, 1 место — ООО «Победа» Таттинского улуса; в номинации «Лучший племенной жеребец янского типа якутской породы»: 3 место — СХПК «Силис-Полюс холода» Оймяконского улуса, 2 место — СПК «Болур» Оймяконского улуса, 1 место — СХПК «Силис-Полюс холода» Оймяконского улуса; в номинации «Лучший племенной жеребец мегежекской породы»: 2 и 3 место — АО «Кюндядинская» Нюрбинского улуса, 1 место — СПК «Чаппанда» Нюрбинского улуса; в номинации «Лучший племенной жеребец приленской породы»: 1 место — СХПК «Кэскил» Намского улуса.

С основным докладом выступил глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН. По его словам, праздник коневода-табунщика имеет исторические корни, так как первыми Героями Социалистического Труда нашей республики были коневоды-табунщики. Из 24 Героев Социалистического Труда шестеро являются коневодами, в том числе и знатный коневод-табунщик из Чурапчинского улуса Роман Иннокентьевич Константинов, в честь 125-летия которого в этом году на чурапчинской земле проводится День коневода-табунщика.

Внимание участников глава улуса заострил на реализации Указа Главы республики о развитии табунного коневодства в Республике Саха (Якутия) и проблемных вопросах переработки и сбыта продукции, также заготовочной цене на мясо.

Отрасль нуждается в инновационных решениях проблем реализации продукции и другой не менее важной — развития безотходной технологии производства и переработки продукции коневодства.

Глава улуса остановился на актуальных вопросах коневодства — возможности получить земли на дальних выпасах, исходя из площади не менее 1 гектара сенокосных угодий на 1 голову лошади и расширения сети конезаводов, заготовочной цене и увеличения поставки мясопродуктов на рынок. Согласно положениям федерального закона «о дальневосточном гектаре», табунщики могут получить 1 гектар для строительства коневодческой базы и закрепить за собой сенокосные угодья. На одну конебазу выделяется 1 млн. рублей за счет государственного бюджета республики. Также он отметил, что по результатам реализации принятых мер к 2024 году коневоды-табунщики республики должны достигнуть увеличения численности поголовья лошадей республики, улучшения качественных показателей производства.

В докладе отмечены вопросы создания условия содержания лошадей, укрепления племенной работы, подготовку кадров – коневодов-табунщиков, ключевые направления развития и действенные меры поддержки коневодства и разведения лошадей исконно якутских пород. Андрей Ноговицын в своем выступлении подчеркнул, что от усердной и добросовестной работы, ответственности коневодов-табунщиков напрямую зависит благополучие и развитие этой отрасли сельского хозяйства.

В своей приветственной речи министр Александр АТЛАСОВ отметил, что 22 августа 2016 года подписан Указ о развитии коневодства и учреждении Дня коневода-табунщика, согласно которому ежегодно 21 марта в республике отмечается профессиональный праздник – День коневода-табунщика. Министр вручил награды отличившимся фермерам и коневодам: так присвоено звание почетного работника агропромышленности республики Ивану ХОН (СХПК «Чыаппара»), за вклад в развитие табунного коневодства награждены нагрудным знаком отличника сельского хозяйства глава фермерского хозяйства с Амгинского улуса Павел НЕУСТРОЕВ, глава фермерского хозяйства Чурапчинского улуса Александра ПОПОВА, глава фермерского хозяйства «Борохой» Намского улуса Афанасий НОВИКОВ, глава фермерского хозяйства Чурапчинскогог улуса Егор ГЕРАСИМОВ, глава фермерского хозяйства Таттинского улуса Гаврил МАЛЫШЕВ, глава фермерского хозяйства «Туллук» Намского улуса Павел МАКАРОВ, почетной грамотой министерства сельского хозяйства награждены глава «СХПК Байаҕантай” Таттинского улуса Роберт НИКИТИН, памятным знаком награждены глава фермерского хозяйства Чурапчинского улуса Егор Борисов, коневод ООО «Победа» Таттинского улуса Трофим ГАБЫШЕВ, глава фермерского хозяйства «Сергеев» Чурапчинского улуса Михаил КОРЯКИН, глава СХПК «Сэргэ» Таттинского улуса Гаврил ПОПОВ и другие.

Народный депутат Ил Тумэн Михаил Гуляев от имени народных депутатов и от себя лично приветствовал участников торжественного заседания и вручил почетную грамоту постоянного комитета по селу и аграрной политике Ил Тумэн Ивану СЕРГЕЕВУ, главе крестьянского хозяйства Хоптогинского наслега и Михаилу ФИЛИППОВУ, главе крестьянского хозяйства Чакыр наслега Чурапчинского улуса.

В рамках мероприятий якутским путешественникам из села Оймякон коневодам Дугуйдану ВИНОКУРОВУ и Мичилу НЕУСТРОЕВУ вручены памятные сувениры-обереги от Чурапчинского улуса. Экстремалы приехали в улус на 13-ый день своего путешествия.

Кроме того, состоялась дегустация блюд из конины и жеребятины. Выступления певцов и танцоров украсили мероприятия Дня коневода-табунщика.

В торжественном заседании, посвященного 125-летию со дня рождения Героя Социалистического труда, знатного коневода-табунщика Романа Константинова приняли участие министр сельского хозяйства республики Атласов, народный депутат Государственного Собрания республики Михаил Гуляев, руководство администрации Чурапчинского улуса, коневоды-табунщики с улусов республики, жители и гости улуса.