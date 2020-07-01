В Якутии наградили долгожительницу

В целях государственной поддержки долгожительства, признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС» ДЕГТЯРЕВУ Екатерину Николаевну, ветерана Великой Отечественной войны, отличника народного просвещения РСФСР, почетного гражданина села Хатассы, награжденную медалями Материнства I и II степеней, городской округ «город Якутск»; ПЕРМЯКОВУ Ульяну Егоровну, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена «Материнская слава», отличника сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус. Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 29 июня 2020 года № 1287

Источник: www.sakha.gov.ru

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