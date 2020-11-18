18.11.2020
09:38
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Общество

В Якутии наградили долгожительницу

В целях государственной поддержки долгожительства, признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС»

ЖИРКОВУ Анну Николаевну, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Усть-Алданского улуса, город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ

13 ноября 2020 года

№ 1513

Источник: https://ysia.ru/o-nagrazhdenii-pochetnym-znakom-dolgozhitelya-respubliki-saha-yakutiya-uje-saas-17/
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