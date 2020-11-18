18.11.2020
09:38
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Общество
В Якутии наградили долгожительницу
В целях государственной поддержки долгожительства, признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС»
ЖИРКОВУ Анну Николаевну, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Усть-Алданского улуса, город Якутск.
Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ
13 ноября 2020 года
№ 1513
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