В Якутии наградили десантников, спасших своих товарищей при жёсткой посадке вертолёта

В Якутске на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника леса, вручили благодарственные письма главы Якутии десантникам-пожарным Авиалесоохраны, которые спасли своих товарищей при жёсткой посадке вертолёта Ми-8. Награды вручил и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев, передаёт ЯСИА.

За проявленное мужество и отвагу при происшествии с вертолетом Ми-8, участвовавшем в тушении лесных пожаров, за умелую организацию аварийно-спасательных работ и высочайший профессионализм благодарственные письма вручили пожарным-десантникам Авиалесоохраны: Павлу Лаврову, Петру Тереньтеву, Сергею Морозову, Руслану Тумербулатову и Ивану Янкову.

«Так получилось, что после падения я был в сознании. Вместе с другими ребятами мы открыли аварийные выходы и помогли своим товарищам оперативно покинуть борт. Среди них были тяжелораненые. Всеми силами помогали им. Каждый год мы проходим обучение по аварийно-спасательным работам, но сказать, что я был морально готов к такой ситуации, не могу. Всё происходило машинально, даже не было секунды засомневаться. Приятно, что отметили наградой, но героем себя не считаю. Наша работа и так связана с риском. Главное, что всё обошлось без жертв», — поделился Сергей Морозов.

Напомним, 29 июля вертолет Ми-8, работавший на тушении лесных пожаров, зацепил дерево и совершил жесткую посадку в тайге в Алданском районе. На его борту находились три члена экипажа «Полярных авиалиний» и 20 сотрудников Авиалесоохраны.