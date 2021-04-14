В Якутии наградили чиновников
За вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную службу наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
БУТАКОВУ Марину Гилимзяновну, руководителя отдела организационно-финансового обеспечения, государственной службы и кадров Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия);
ДМИТРИЕВУ Марианну Николаевну, референта отдела организационно-кадровой работы Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия);
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
КОРНИЛОВУ Нину Ивановну, главного специалиста по социально- экономическому развитию администрации муниципального образования «Жарханский национальный наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия);
ЛЕВОЧКИНУ Варвару Артуровну, главного специалиста управления кадров Окружной администрации города Якутска;
РЕДЬКО Марину Анатольевну, заместителя главы сельского поселения «Мальжагарский наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия);
ТИХОНОВУ Елену Федоровну, главу сельского поселения «Аллагинский наслег» Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
1 апреля 2021 года
№ 1789
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