14.04.2021
12:45
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Общество

В Якутии наградили чиновников

За вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную службу наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

БУТАКОВУ Марину Гилимзяновну, руководителя отдела организационно-финансового обеспечения, государственной службы и кадров Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия);

ДМИТРИЕВУ Марианну Николаевну, референта отдела организационно-кадровой работы Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия);

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

КОРНИЛОВУ Нину Ивановну, главного специалиста по социально- экономическому развитию администрации муниципального образования «Жарханский национальный наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия);

ЛЕВОЧКИНУ Варвару Артуровну, главного специалиста управления кадров Окружной администрации города Якутска;

РЕДЬКО Марину Анатольевну, заместителя главы сельского поселения «Мальжагарский наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия);

ТИХОНОВУ Елену Федоровну, главу сельского поселения «Аллагинский наслег» Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

1 апреля 2021 года

№ 1789

Источник: https://ysia.ru/o-nagrazhdenii-gosudarstvennymi-nagradami-respubliki-saha-yakutiya-128/
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