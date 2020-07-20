В Якутии начнут тушить пожары искусственными дождями

Сегодня в Якутию прибыл специальный самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» с веерной установкой для искусственного вызывания осадков в районах действия лесных пожаров. «Веер» заряжен пиропатронами с йодистым серебром, распыление которого в облачные системы инициирует процесс формирования дождей и ливней, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Начальник Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов рассказал, что самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» сегодня с целью искусственного вызывания осадков летал вблизи Якутска, над территориями Усть-Алданского, Горного и Томпонского районов.

«Для вызывания осадков нужно много факторов, в том числе наличие ресурсной облачности, соответствующая температура воздуха и высота облачности. Результаты, проведённой работы, будут видны завтра», — отметил Владимир Сергеевич.

В прошедшие выходные дни, 18-19 июля, летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны применяли борт на территории Забайкальского края.

Искусственное вызывание осадков – это метод, который помогает повысить эффективность работы наземных групп, задействованных на тушении лесных пожаров.

В этом году методом искусственного вызывания осадков специалисты Федеральной Авиалесоохраны уже оказали действенную помощь в тушении лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской и Амурской областях.

Эффективность работы по вызыванию искусственных осадков составила – более 75 %.