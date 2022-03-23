В Якутии начнут с мая выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет

По решению Президента России Владимира Путина будут назначаться новые ежемесячные социальные выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно из малообеспеченных семей. С учетом того, что сама выплата появится с 1 апреля, в мае семьям пособие придет сразу за два месяца, а далее выплаты будут поступать ежемесячно. «Сейчас для детей от 8 до 16 лет есть выплата только одиноким родителям, но с мая ее смогут получать и полные семьи с низким доходом. Финансовая поддержка назначается семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Условия такие же, как по выплатам на детей от 3 до 7 лет», — пояснила заместитель министра труда и социального развития Якутии Елена Теплякова.

Если детей в возрасте от 8 до 16 лет в семье несколько, то пособие предусматривается на каждого ребенка. Для получения данной меры государственной поддержки родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал госуслуг либо обратиться лично в Пенсионный фонд РФ по РС (Я). Зачисление будет осуществляться на банковские счета, привязанные только к карте «МИР». Замминистра отметила, что при назначении используется комплексная оценка нуждаемости семьи, учитываются не только денежные доходы, но и имущественное положение. Новую выплату могут получить малоимущие семьи, у которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума, установленную по зонам Республики Саха (Якутия) на дату обращения. Отметим, что в 2022 г. в республике по первой зоне применяется величина прожиточного минимума на душу населения в размере — 22 356 рублей, по второй зоне — 18 726 рублей. При определении размера выплаты применяется трехступенчатая система начисления 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума для детей. 50 процентов от величины прожиточного минимума для детей, установленной по зонам Якутии: 1 зона — 11 614,50 руб., 2 зона – 9 728,50 руб. 75 процентов: 1 зона – 17 421,75 руб., 2 зона – 14 592,75 руб. 100 процентов: 1 зона – 23 229 руб., 2 зона – 19 457 руб. Новое пособие отнесено к полномочиям субъектов Российской Федерации, соответственно, оно предполагает софинансирование за счет средств бюджетов субъектов. Дополнительная потребность за счет средств госбюджета Якутии в 2022 году составит 412 172,9 тысяч рублей. По предварительным данным, в этом году финансовую поддержку получат 41 256 детей от 8 до 16 лет включительно, проживающих в Якутии.