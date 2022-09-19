В Якутии начнут производство высокопрочных электровелосипедов

В октябре Якутский котловой завод — резидент технопарка «Якутия» планирует выпустить на отечественный рынок высокопрочные электровелосипеды. Транспортное средство будет стоить дешевле иностранных аналогов. Стартовая цена составит от 50 тысяч рублей.

Электровелосипед экологичен и состоит из минимума деталей, легок в эксплуатации и может питаться от обычной розетки. Имеет пять скоростей и представлен в трёх комплектациях – пассажирский с двумя сиденьями (для ребенка и взрослого), курьерский и грузовой с несколькими багажниками. На полном заряде в час на нем можно проехать в среднем 40 км по ровной дороге.

По словам главного инженера завода Виталия Прокопьева, электровелосипед адаптирован под условия Якутии, при разработке учтены особенности сельских дорог: подвеска мягкая, вся конструкция сделана из стали. Со специальными шинами можно ездить и в морозы до -15 градусов, также по пересеченной местности и бездорожью.

Компания свою продукцию представила на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Разработка вызвала большой интерес у потенциальных покупателей, в том числе у представителей «Яндекс».

«Сейчас ведутся переговоры. «Яндекс» хочет заказать партию велосипедов для своей службы доставки. Продавать будем не только в Якутии, но и в других регионах. С этим проблем не будет, так как котлы нашего производства реализуются по всей стране», — отметил главный инженер завода.

ООО «Якутский котловой завод» работает с 2013 года и является резидентом технопарка «Якутия» с 2016 года.