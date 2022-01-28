В Якутии начнут прививать детей с 12 лет

Партия детской вакцины против коронавируса поступила в Якутию, первыми вакцинировать своих детей в возрасте от 12 до 17 лет пожелали медики, сообщает оперативный штаб республики.

У большинства вновь инфицированных жителей в регионе регистрируется лёгкое течение заболевания.

По словам зампреда правительства Ольги Балабкиной, число болеющих коронавирусом детей не уменьшается. Группы в детских садах города Якутска заполнены на 10-15%.

«В республику поступила первая партия детской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак М» (Спутник М) в количестве 720 доз. В ближайшее время будет организована работа по добровольной иммунизации детей и подростков в возрасте 12-17 лет… первыми желание вакцинировать своих детей выразили медицинские работники республики», — рассказала вице-премьер.

Балабкина подчеркнула добровольность вакцинации. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 79,2% взрослого населения республики, ревакцинацию прошли 59% людей, у которых наступил срок ревакцинации.