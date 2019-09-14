В Якутии начнут эксперимент по раздельному сбору мусора

Перспективы внедрения раздельного сбора отходов на территории республики 13 сентября обсудили на совместном заседании Общественных советов при Госкомцен Якутии и Министерстве ЖКХ и энергетики Якутии.

Отдельные инициативы по раздельному сбору отходов в республике уже существуют. С 2016 года в государственных органах исполнительной власти РС (Я) внедрен раздельный сбор макулатуры, которая направляется на переработку производителю утеплителя ООО «Вектор».

ГУП «ЖКХ РС (Я)» начал внедрять раздельный сбор в арктических районах. В Аллаиховском районе силами филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» изготовлено 18 контейнеров для раздельного сбора стекла и пластика. В апреле контейнеры установлены в поселке Чокурдах. В Булунском районе изготовлено 6 контейнеров для раздельного сбора ТКО.

Также в Якутии начало развиваться волонтерское движение, пропагандирующее осознанное потребление и раздельный сбор. Не отстает в этом вопросе и малый бизнес. К примеру, в городе Якутске действует несколько организаций, специализирующихся на приеме картона, пластика, батареек и т.д.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов отметил, что на сегодня нормативы накопления ТКО утверждены без учета объемов раздельного сбора, т.е. не дифференцированы.

По этой причине организация раздельного сбора в жилищном фонде вызывает сложности, так как население оплачивает по нормативам.

Замминистра заверил, что при пересмотре нормативов ведомство планирует обязательно учесть объемы по раздельному сбору отходов. Для пересмотра нормативов необходимо провести фактические замеры образования таких отходов в течение четырех сезонов года.

Тем не менее, некоторые управляющие компании готовы уже сейчас в качестве пилотного проекта организовать раздельный сбор отходов в обслуживаемом жилфонде. К примеру, жилищный комплекс «Прометей» практикует отдельный сбор батареек и пластиковых крышек.

Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) предлагает рассмотреть возможность в первую очередь внедрения раздельного сбора для юридических лиц. Речь идет о предпринимателях, у которых основным видом отходов является картон или пластик. Это торговые центры, продуктовые и продовольственные магазины и т.д.

На сегодня коммерческий учет позволяет юридическим лицам расплачиваться за вывоз ТКО по фактическому накоплению. Раздельный сбор даст возможность юридическим лицам сократить объемы образуемых отходов и соответственно снизить расходы на его вывоз.

При этом для прозрачности предлагается сконцентрировать сбор раздельных отходов у регионального оператора.

В рамках эко-просветительской работы Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) запустило подведомственный проект, руководителем которого стала организатор волонтерского движения «Раздельный сбор» Ирина Матвеева. При активном содействии волонтеров планируется организовать образовательную экологическую программу в школах. В рамках проекта 29 сентября готовится городская акция «Раздельный сбор» на площади Дружбы народов.

В рамках заседания членами Общественных советов подняты вопросы стимулирования населения к раздельному сбору, и скажется ли внедрение раздельного сбора на снижение тарифов.

Первый заместитель председателя Госкомцен РС (Я) Марина Лыкова пояснила, что размер тарифа будет зависеть от объемных показателей и на сегодняшний день сложно точно сказать увеличится или уменьшится плата за обращение с ТКО при раздельном сборе отходов.

По итогам заседания вынесено решение в адрес Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) провести эксперимент по внедрению раздельного сбора отходов среди юридических лиц и жилого фонда. Государственному комитету по ценовой политике РС (Я) совместно с МинЖКХ Якутии провести аналитику по расчетам влияния раздельного сбора на тариф. Министерству предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) содействовать в работе с юридическими лицами по внедрению раздельного сбора ТКО.