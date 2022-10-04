04.10.2022
18:35
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Коронавирус

В Якутии начнуть делать назальную прививку от COVID-19

В республику поступили насадки–распылители для назального введения вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

Минздрав сообщает, что в республику поступили насадки-распылители для назального введения вакцины «Гам-Ковид-Вак» против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время проводится их распределение в медицинские организации. 

    В чем преимущества назального введения вакцины? 

    Во-первых, простота и безболезненность при использовании препарата. «Гам-КОВИД-Вак» вводится в носовые ходы в виде спрея с помощью шприца с насадкой. 

    Во-вторых, на слизистой оболочке носа образуется барьер в виде защитных антител, которые нейтрализуют вирус, пытающийся проникнуть в организм воздушно – капельным путем. 

    В-третьих, человек, который вакцинировался интраназально, не является переносчиком коронавируса. 

    В-четвертых, сведены к минимуму побочные проявления после иммунизации. 

Интраназальное введение вакцины проводят в два этапа с интервалом в 3 недели. Теперь жители Якутии смогут выбирать способ вакцинации — внутримышечный или назальный.  

Министр здравоохранения Лена Афанасьева: «Пандемия не закончилась. Нам крайне важно дальше противостоять коронавирусу, создавая индивидуальный и коллективный иммунитет с помощью вакцинации.  Приглашаем всех жителей пройти иммунизацию против COVID-19». 

Напоминаем, что вакцинация проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства. На вакцинацию можно записаться через контакт-центры поликлиник по номеру -122 или через портал Госуслуг.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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