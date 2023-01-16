16.01.2023
15:39
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Якутия

В Якутии начнется строительство медицинских объектов

В Якутии начнется строительство 7 крупных медицинских объектов.

В 2023 году в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» начнется строительство 7 крупных объектов —  поликлиники на 200 посещений в смену в с. Амга Амгинского улуса, лечебного корпуса в г. Вилюйск Вилюйского района, больничного комплекса в с. Майя Мегино-Кангаласского района, лечебного корпуса в с. Намцы Намского района, лечебного корпуса в г. Нюрба Нюрбинского улуса, больничного комплекса с поликлиникой в п. Сангар Кобяйского района, врачебной амбулатории в с. Эльгяй Сунтарского района. На эти цели выделено 5 млрд. 270 млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов. 

«Мы должны решать основные задачи программы модернизации первичного звена по созданию комфортных условий и инфраструктуры. В этом году начнется строительство 7 медицинских учреждений, которые будут оснащены по всем стандартам и передовым технологиям медицины. Важно и то, что помимо крупных объектов продолжиться строительство ФАПов и врачебных амбулаторий в селах республики, их будет введено в этом году 13. Также запланированы капитальные ремонты 25 объектов», — отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева. 

За последние пять лет в районах построены 6 больниц, 65 ФАПов и врачебных амбулаторий, отремонтированы 124 медучреждения.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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