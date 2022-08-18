В Якутии начнется охота на водоплавающую дичь

К началу осеннего сезона охоты в Якутии.

Заместитель руководителя департамента охотничьего хозяйства Минэкологии Якутии Попов Анатолий напоминает о сроках охоты и объясняет, что нового в законодательстве Якутии касаемо правил охоты.

С 13 августа в Якутии началась охота на водоплавающую дичь с подружейными собаками (легавые, ретриверы, спаниели). Также с 15 августа можно охотиться с собаками на боровую, степную, полевую и болотно-луговую дичь.

Массовая охота в Якутии начнется с 20 августа. Это охота на уток и гусей, боровую дичь – глухарь, тетерев, рябчик, белая и тундряная куропатка; болотно-луговую и водоплавающую дичь – гуси, утки, гаршнеп, дупеля.

Если говорить о крупных животных, с 1 августа началась охота на снежного барана, бурого медведя, волка и в ряде северных районов – на дикого северного оленя.

На водоплавающую дичь разрешена охота только из гладкоствольного ружья. На боровую дичь тоже разрешена охота из гладкоствольного ружья, а из нарезного оружия разрешается охота только из ружья под патрон кольцевого воспламенения (бокового огня) калибра 5,6 мм.

Если говорить о запретах, в охоте нельзя использовать электронные устройства, имитирующие звуки животных. Также световые устройства, тепловизоры, приборы ночного видения, исключение – стационарные вышки с высотой не ниже 2 метров. Запрещено использование летательных аппаратов (дронов). Нельзя охотиться с транспорта – моторных лодок, автомобилей, вертолетов.

Нарушение правил охоты влечет за собой штраф в размере от 500 до 4 000 рублей и конфискацию орудия охоты. Использование запрещенных способов охоты и охота в запрещенные сроки приведет к лишению права охоты от 1 года до 2 лет. Повторное нарушение правил охоты в течение года влечет штраф от 4 до 5 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты либо или лишение права осуществлять охоту от 1 до 3 лет. Причинение крупного ущерба охотресурсам в результате незаконной охоты и добыча животных и птиц, занесенных в Красную книгу, влечет уголовную ответственность.