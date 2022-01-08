В Якутии начинаются жаркие схватки

8 и 9 января национальная вещательная компания «Саха» показывает прямую трансляцию чемпионата республики по вольной борьбе имени Н.Н. Тарского.

Предварительные схватки можно посмотреть на телеканале «Мамонт» и YouTube-канале НВК «Саха» 8 января с 10.00 по якутскому времени, утешительные – 9 января с 10.00 по якутскому времени.

Полуфинальные встречи будут транслироваться 8 января с 17.00 по якутскому времени на телеканалах «Мамонт» и НВК «Саха», а также на YouTube-канале НВК «Саха».

Финал чемпионата Якутии состоится 9 января , начнется в 16.00 по якутскому времени.

Чемпионат принимает Мегино-Кангаласский улус в новом спортивном комплексе «Парус». Соревнования пройдут в 10 весовых категориях среди мужчин – 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг.

Специалисты считают, что центральной схваткой чемпионата может стать встреча между опытным Виктором РАССАДИНЫМ и надеждой мегинцев Станиславом СВИНОБОЕВЫМ, которые заявились в весовой категории до 74 кг., сообщает sportyakutia.ru.

Оба борца сейчас находятся в хорошей форме и все надеются увидеть зрелищную и бескомпромиссную борьбу. По предварительным данным в этой же весовой категории будет бороться Егор ПОНОМАРЕВ, представляющий родной Чурапчинский улус.

По итогам данного чемпионата будут определены участники VIII Спортивных игр народов РС(Я), которые пройдут в Усть-Алданском районе.

Телеграм-каналы обратили внимание на состав сборной Сунтарского улуса. В весе 65 кг был заявлен Николай ОХЛОПКОВ, легионер сборной Румынии, призер чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет (2018), чемпион Румынии и чемпион Европы 2020 года. В прошлом году Николай Охлопков оказался в центре скандала.