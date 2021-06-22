В Якутии начинаются проверки вакцинации сотрудников

В Якутии начнутся проверки соблюдения работодателями требований по вакцинированию работников.

Вице-премьер особое внимание обратила на сложную ситуацию в Эвено-Бытантайском улусе. Несмотря на то, что 65% населения вакцинировано, тем не менее со стороны одного из предприятий улуса было допущено недовакцинирование, и в связи с этим возникла группа заболевших. Решением Оперштаба принят ряд ограничительных мер на территории района.

«Снизить нагрузку и сохранить как можно больше жизней можно только вакцинированием», – подчеркнула Ольга Балабкина.

Заместитель руководителя регионального оперштаба напомнила о том, что Управлением Роспотребнадзора по РС(Я) были установлены сроки проведения вакцинации на территории республики.

Для предприятий и организаций города Якутска и Мегино-Кангаласского улуса определен срок – 1 июня, для предприятий и организаций других районов – 1 июля. Оперативным штабом принято решение о начале проверок в части соблюдения работодателями необходимых требований по вакцинированию работников на территории республики.

Также, исходя из обращения Главы Якутии Айсена Николаева, на этой неделе будет объявлен порядок поощрения тех граждан республики, которые прошли вакцинирование. По словам Ольги Балабкиной, будут поощрять тех, кто проходит вакцинирование впервые, и тех, кто прошел вакцинацию с начала января 2021 года.