В Якутии начинаются Дни Танха

С завтрашнего дня и по 19 января начинаются Дни Танха. По поверьям якутов, именно в этот период из проруби в Средний мир выходят сюллюкюны (черти) из Нижнего мира.

Считалось, что именно в дни Танха у человека открывается дар предсказания на будущее. Поэтому якутяне обращаются к богу судьбы Танха Хаан, чтобы узнать, что их ожидает впереди. Наиболее популярные гадания в этот период — просеивание снега, подслушивание под окном, гадание по старинным книгам, вызов духов, гадание с «чертиком» и другие.

Ежегодно мероприятия проводятся в Доме Арчы, куда приглашаются предсказатели, народные целители. В этом году дни Танха пройдут с 15 по 18 января в 18.00. На волнующие людей вопросы ответят более 20 известных целителей, экстрасенсов, а также психологов. Это шаман Александр Артемьев – Кулан, ученики целительницы Сайыыны Байдам и Сыдаьайа Филипповы, алгысчыты Иван Васильев, Борис Михайлов и Тайаана, целители Юлия Николаева, Анисия Левина и Варвара Федорова и другие. Обряд очищения и благословения проведет алгысчыт Афанасий Федоров. Вход на вечера Танха – 250 рублей, услуги целителей оплачиваются отдельно.

«В древние времена якуты начинали гадать в ночь с 13 на 14 января – это самая макушка дней Танха, когда из проруби выходят сюллюкюны постарше. Первыми ближе к 10 числу выходят младшие, которые разводят костры – именно этим объясняли якуты потепление», — рассказала директор духовного центра «Дом Арчы» Валентина Бочонина.

Напомним, что по якутским поверьям, именно с 7 по 19 января из проруби выходят сюллюкюны — черти из Нижнего мира. Сперва появляются маленькие чертики, в более поздние дни — сюллюкюны постарше. По верованиям народа саха, сюллюкюны водятся с богом судьбы Танха и поэтому все про всех знают. Для самых морозостойких существует гадание у проруби. В ночь надо было просидеть у проруби, укутавшись в одеяло. Считалось, что если успеть напугать сюллюкюнов до захода в прорубь (до утра), то они могут оставить свой клад, и тогда жизнь будет в достатке.

Что касается поверий во время Танха, то в эти дни запрещается громко кричать и шуметь. Вечерами запрещали детям выглядывать в окна, которые тщательно занавешивали, чтобы оградить себя от злой силы и несчастий. В ночь с 18 на 19 января сюллюкюны возвращаются в Нижний мир, и самый мистический период года завершается.