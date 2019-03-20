В Якутии начинаются антитеррористические учения

20 марта с 9:00 часов на территории г. Якутска и п. Нижний Бестяха Мегино-Кангаласского района проходят контртеррористические учения УФСБ, МВД, ГУ МЧС, Северо-Восточного УВДТ России по Республике Саха (Якутия). Цель учений – отработка совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера на объекте с массовым пребыванием людей и ликвидации их последствий.

Главным местом проведения учений станет железнодорожный вокзал в п. Нижний Бестях. В течение дня сотрудникам спецподразделений и силовых структур предстоит отработать взаимодействие и показать готовность к оперативному реагированию в случае возникновения террористической угрозы.

Убедительная просьба к жителям города и п. Нижний Бестях с пониманием отнестись к проведению учений, не создавать помех действиям правоохранительных органов, а также сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации в социальных сетях и мессенджерах.