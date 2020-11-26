В Якутии начинают встречать Новый год

1 декабря в Якутске на площади Ленина состоится зажжение огней главной республиканской ёлки. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации массовых мероприятий по этому поводу не будет. Но через прямую трансляцию мероприятие сможет посмотреть любой желающий.

Трансляция прямого эфира начнется в 15.30 часов на каналах НВК «Саха» и «Якутия 24». Будут подключения из районов республики, где в этот день на главных площадях тоже разноцветными огнями зажгутся праздничные деревья.

Главным героем мероприятия станет Чысхаан-Хранитель холода. Он привезет в столицу республики из священной горы Эбэ Хайа в Оймяконском улусе, Полюса холода, символ холода – кристалл, осколок рога Быка Холода – и передаст его главе республики Айсену Николаеву, после сигнала которого будет зажжена елка. Также якутян из своей резиденции в Великом Устюге поздравит Дед Мороз.

Эфир также будет сопровождаться концертными номерами солистов Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суоруна-Омоллоона и Государственного театра эстрады.