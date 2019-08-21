В Якутии начинается зарыбление реки Вилюй

Выпуск мальков сибирского осетра будет осуществлен в реку Вилюй на границе Вилюйского и Верхневилюйского улусов в местности «Хараабай Хаята».

Напомним, ровно год назад половозрелые особи осетров были выловлены из реки Лена на территории Булунского улуса и доставлены силами АК «АЛРОСА» в пос. Чернышевский Мирнинского района. После успешной адаптации к искусственным условиям содержания, осетры Росрыболовством включены в федеральный реестр маточных стад. В июне этого года полученная из них прижизненным способом икра проинкубирована и дала маленьких осетрят. В настоящее время мальки доросли до рекомендуемой наукой навески и будут отпущены на свободное плавание.

В планах у Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) восстановление популяции осетра в реке Индигирка и Колыма, также искусственное воспроизводство в водоемах Якутии других ценных видов рыб как чир, муксун и нельма.

Стоит отметить, что зарыбление реки Вилюй мальками сибирского осетра проводится в рамках реализации указа главы республики «Об экологическом благополучии РС(Я)».