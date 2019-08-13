В Якутии начинается осенний сезон охоты

С 1 августа в Якутии начался осенний сезон охоты на копытные, пушные животные и медведи. Жителям республики, имеющим разрешение, охотиться на лося будет возможным с 1 октября по 15 декабря.

На дикого северного оленя законодательство позволяет охотиться с 1 августа по 15 декабря, на благородного оленя, сибирскую косулю с 1 сентября по 15 декабря, на снежного барана с 1 августа по 30 ноября, а на кабаргу с 1 ноября по 31 декабря.

На бурого медведя сезон охоты будет действовать с 1 августа по 30 ноября.

На пушные животные: бурундук, суслики – с третьей субботы августа по 31 октября, заяц-беляк, лисица, волк – с 15 сентября по 28 (29) февраля; ондатра – с 1 ноября по 1 апреля; белка, горностай, колонок, ласка, летяга, норка американская, росомаха, рысь, соболь – с 15 октября по 28 (29) февраля: белый песец, водяная полевка с 1 октября по 1 апреля.

Необходимо отметить, что сроки охоты на данные виды распределяются по возрастным группам животных.

Минэкологии Якутии призывает охотников соблюдать установленные действующим законодательством нормы и помнить об административной и уголовной ответственности за их нарушения. Более подробно о сроках осенней охоты можно ознакомиться на официальном сайте Минэкологии Якутии.