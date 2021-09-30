В Якутии начинается массовый выпуск карт жителя региона

С 1 октября на территории всей республики начинается бесплатное оформление социальной карты «Моя Якутия» – именной платежной карты для всех жителей региона.

Банковская карта предназначена для подтверждения льготного статуса держателя при получении услуг в государственных и муниципальных учреждениях, организациях и компаниях-партнерах проекта. При этом открыть карту могут все жители республики, вне зависимости от наличия льготного статуса.

Владелец карты «Моя Якутия» получает право пользоваться скидками, бонусами, специальными предложениями и кешбэком (возвратом средств) в торговых сетях, магазинах и аптеках, учреждениях культуры и спорта. С каждой покупки возвращается 1%, также к карте можно подключить кешбэк по системе лояльности «СВОИ» и получать возврат части денег за покупки у партнеров программы (подробности – на​ svoi.albank.ru).

Отметим, что для держателей карты «Моя Якутия» со статусом льготника функционал и набор льгот более широкий, чем для обычного гражданина.

На карту можно получать социальные пособия и заработную плату, совершать по ней любые безналичные расчеты, как по обычной банковской карте. Также на остаток по счету начисляются проценты, и это превращает социальную карту в выгодный финансовый инструмент. Кроме того, картой жителя Якутии можно оплачивать проезд в автобусах, в том числе на льготных условиях Единого социального проездного – для определенных категорий.

«С 1 октября карту «Моя Якутия» смогут оформить все жители республики вне зависимости от наличия льготных категорий и района, в котором проживают. Мы проверили, как работает карта, отработали все технические нюансы. Главная задача карты – упростить процесс получения социальных услуг. Теперь когда карта будет доступна всем, мы будем расширять набор услуг по ней», – сообщил Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Карта «Моя Якутия» выпускается Алмазэргиэнбанком на базе платежной системы «Мир-JCB». Выпуск и обслуживание абсолютно бесплатны.

«Алмазэргиэнбанк стал оператором проекта​, и мы приглашаем всех жителей республики, в первую очередь тех, кто имеет льготный статус, получить новую социальную карту «Моя Якутия». Оформление идёт бесплатно в офисах АЭБ во всех районах присутствия. С помощью карты жителя Якутии можно не только экономить, но и получать прибыль. Карта открывает много возможностей своему владельцу, вне зависимости от наличия у него льготного статуса», — отметил председатель правления банковской группы АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов.

Подать онлайн-заявку на открытие карты можно на сайте АЭБ

https://albank.ru/ru/cards/card-order/ecs-card/. Также можно записаться на прием в офис банка через Региональный портал государственных и муниципальных услуг РС(Я), для этого следует зайти на сайт проекта​ https://card.sakha.gov.ru/​ ​ ​