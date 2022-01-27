В Якутии начинается добровольная вакцинация детей и подростков!

Вчера в республику поступила первая партия детской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак М» (Спутник М) в количестве 720 доз. В ближайшее время будет организована работа по добровольной иммунизации детей и подростков в возрасте 12-17 лет. Об этом в ходе брифинга регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 27 января сообщила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

По словам Ольги Балабкиной, первыми желание вакцинировать своих детей выразили медицинские работники республики. «Иммунизация детей – это исключительно добровольное мероприятия, и решение будут принимать исходя из действующего законодательства родители, являющиеся законными представителями ребёнка. Со стороны органов государственной власти будет организовано место для проведения прививок и доступность вакцины», – отметила вице-премьер. Напомним, «Спутник М» – это тот же Спутник V, но в пятикратно уменьшенной дозировке.

Количество болеющих коронавирусом детей не уменьшается. Группы в детских садах Якутска заполнены на 10-15%.

Вакцинальная кампания в Якутии продолжается. Первым компонентом вакцины от ковида привиты 79,2% взрослого населения республики, ревакцинацию прошли 59% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

За последние сутки в республике госпитализированы 137 человек с диагнозом COVID-19, днём ранее – 127 человек. Всего за сутки выявлено 1937 случаев инфицирования коронавирусом, накануне выявлено 1 710 случаев. За сутки выздоровели 410 человек, накануне выздоровевших было 286 человек, сообщила зампред со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Несмотря на увеличение количества выявленных случаев заболевания и скорость распространения у большинства заболевших регистрируется лёгкое течение заболевания. Как отмечают медицинские работники, само заболевание по симптоматике похоже на острые респираторные заболевания осеннего и весеннего характера. На настоящий момент приняты все меры для того, чтобы расширить поликлинические звенья и первичное звено обслуживания как на территории города Якутска, на который приходится самое большое количество заболевших, так и в районах республики.

Сегодня в городе Якутске начнёт свою работу Центр амбулаторной неотложной помощи для больных ОРВИ на базе спортивного комплекса «Триумф». Ольга Балабкина рекомендовала обращаться в центр лица с симптомами респираторных инфекций и с температурой не выше 38°С. Во всех остальных случаях необходимо вызвать врача через дозвон до поликлиники, через «Облачную поликлинику» или по телефону 122.