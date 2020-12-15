15.12.2020
16:38
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Происшествия

В Якутии начато расследование в отношении судпристава

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя Сунтарского  районного отдела судебных приставов УФССП России по РС (Я)  по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.

Предварительным следствием установлено, что в ноябре 2018 года мужчина совершил незаконные действия по исполнительным производствам в отношении своей матери, которые находились в производстве у другого пристава-исполнителя.

Для получения выгоды имущественного характера в пользу своей матери мужчина вынес электронные постановления об окончании и возвращении взыскателю документа по исполнительному производству. Кроме того, он отменил запрет на регистрационные действия в отношении автомашины «Тойота-Премио», принадлежащей его матери. Данное постановление им было направлено в УГИБДД МВД по РС (Я). Впоследствии данная автомашина им была продана.

Таким образом, в период с ноября 2018 до октября 2019 года – до момента  выявления противоправных действий,  меры по взысканию с доходов должника в пользу банка не производились, что повлекло  причинение ущерба в размере около 150 тысяч рублей.

Противоправные действия пристава были выявлены сотрудниками отделения собственной безопасности УФССП России по Республике Саха (Якутия).

Расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
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