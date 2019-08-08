В Якутии начата работа над качеством дизельного топлива

7 августа в Якутском научном центре Сибирского отделения РАН состоялась рабочая встреча с участием председателя ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Михаила Лебедева, профессоров Уфимского государственного нефтяного технического университета (Республика Башкортостан), представителей АО «Саханефтегазсбыт» и ГУП «ЖКХ РС(Я)». На совещании обсуждалась проблема снижения качества дизельного топлива из-за его длительного хранения на нефтебазах и способ восстановления «заводских» характеристик солярки при помощи изобретенного в Башкирии устройства.

Открывая совещание, председатель Якутского научного центра, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев отметил большой вклад Уфимского государственного нефтяного технического университета в подготовке высококвалифицированных кадров для отечественной нефтегазовой промышленности. «Те технологические прорывы в нефтегазовой отрасли, которые были в Советском союзе, в Российской Федерации, плотно связаны с этим выдающимся университетом», — особо подчеркнул Михаил Петрович и сообщил, что руководство университета обратилось к нему с предложением помочь республике решить проблемы со снижением качества дизельного топлива, из-за его длительного хранения на нефтебазах. После обсуждения этого предложения с Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым было решено провести ряд рабочих совещаний с участием представителей АО «Саханефтегазсбыт» — крупнейшего в республике поставщика и продавца нефтепродуктов.

Профессор УГНТУ, доктор технических наук Георгий Сидоров сообщил, что проведенными им исследованиями установлено, что дизельное топливо, выпускаемое по действующему с 2005 года евро-стандарту, ограничивающему содержание серы, в ходе хранения расслаивается — смазывающие присадки, добавляемые для восполнения низкого уровня серы, оседают на дно емкости. Дизтопливо, хранившееся в резервуарах на нефтебазах, уже через 2-3 месяца теряет свои эксплуатационные свойства и становится опасным для двигателей транспортных средств. Дизельный двигатель, работающий на таком расслоившемся топливе, быстро «съедает» свой ресурс. Профессиональные присадки добавляются в дизельное топливо на нефтеперерабатывающих заводах для улучшения его эксплуатационных характеристик, в частности смазывающие компоненты, призваны увеличивать срок службы отдельных элементов топливной системы. «Для восстановления первоначальных свойств дизтоплива, нами изобретено специальное устройство — смеситель, который перемешивает топливо в резервуарах и на 95% восстанавливает его исходные качества», — сообщил профессор Уфимского государственного нефтяного технического университета Георгий Сидоров. Также он объяснил, что использование смесителей позволяет избежать потерь нефти на нефтебазах, выпадающей в осадок в виде нефтешлама. «Смеситель «НТ-Центр» не требует обслуживания, он не дает нагрузку на стенки емкости, от него нет вибрации. Через несколько часов смешивания, смесь становится гомогенной», — подчеркнул Георгий Маркелович.

«Чем больше перепад температур, чем ниже температура окружающей среды, тем дизельное топливо быстрее расслаивается», — добавил профессор УГНТУ, доктор технических наук Альберт Надршин. Альберт Сахабович подчеркнул, что установка разработанных ими смесителей окажет колоссальный экономический эффект, ведь продажа качественного топлива, это, в первую очередь, забота о конечных потребителях, владельцах автотранспортных средств, большегрузной техники, различных технических установок, работающих на дизельном топливе.

Участники совещания выразили заинтересованность в установке данных смесителей, и предложили разработчикам провести необходимые переговоры с АО «Саханефтегазсбыт» и другими заинтересованными предприятиями.

Все пожелания и замечания участников совещания были внесены в протокол.

Как сообщили представители Уфимского государственного нефтяного технического университета, в сентябре текущего года в Якутск с деловым визитом прибудет правительственная делегация Республики Башкортостан. Среди пунктов повестки будут обозначены соглашения о сотрудничестве регионов в области научных исследований и образовательных программ, развития сельского хозяйства, промышленности и других отраслей реальной экономики.