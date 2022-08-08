В Якутии начался сезон тихой охоты

Что должен знать каждый грибник?

Правила, которые помогут не отравиться в сезон тихой охоты в Якутии.

В нашем регионе традиционно любят не только сами грибы, но и процесс их сбора, а потому и разговоров о грибах не оберешься. Белые грибы, подберезовики, подосиновики, сыроежки, маслята, грузди, лисички и многие другие грибы появляются в наших лесах в это время. И огромное количество людей отправляются за ними с корзинами и ведрами. Чтобы сбор грибов и их употребление в пищу приносили только пользу и радость, напомним некоторые правила.

Основное правило при сборе грибов — надо собирать только хорошо знакомые грибы, которые можно употреблять в пищу.

Чтобы отличить ядовитые грибы от съедобных, перед тем как идете в лес за грибами внимательно ознакомьтесь (или напомните для себя) по книгам (интернету) с главными видами грибов, которые растут в определенной местности. Еще лучше отправляйтесь в лес в компании с опытными грибниками. Если сомневаетесь в том, что гриб съедобный, лучше вообще не рвите его. Незнакомые грибы категорически нельзя собирать и покупать. Еще правила: никогда не собирайте червивые и перезревшие грибы, они уже содержат ядовитые вещества. Вполне реально, съев их, получить пищевое отравление. Не собирайте грибы рядом с шоссейными дорогами, промышленными предприятиями. Также не стоит брать грибы, растущие на полях и местах, где для обработки почвы применялись ядохимикаты. Грибы как губка впитывают все загрязнения из воздуха и почвы. Не собирайте грибы в оцинкованные ведра, там они быстро окисляются. За грибами надо ходить с корзиной из лозы или тарой из пластмассы. Нельзя собирать грибы и в целлофановые пакеты, там они очень быстро портятся из-за недостатка воздуха. Если увидели нужный вам гриб, то не выдергивайте его из земли, не нарушайте грибницу. Просто срежьте гриб ножиком. Запомните: не пробуйте сырые грибы на вкус, так запросто можно отравиться.

Обработайте собранные грибы не позже 4 часов после сбора.

Грибы очень быстро портятся и могут быть причиной отравления.

Пищевая ценность грибов

Грибы получили широкое распространение и используются не только в качестве пищи. За счет полезных свойств их часто используют в медицинских и хозяйственных отраслях. Что же в них такого ценного?



У грибов идеально сбалансированный состав белков, углеводов, жиров, витамин и микроэлементов. Основа из чего состоят свежие грибы — это вода. Грибы содержат воды до 90%.

Наиболее питательной частью является шляпка грибов из-за большого содержания в ней белковых веществ. Однако, стоит помнить, что грибы тяжело усваиваются организмом из-за наличия в их составе клетчатки, которая является трудноперевариваемой для человеческого организма. Детям не рекомендуется употреблять в пищу грибы. Людям со слабой пищеварительной системой следует быть предельно осторожными при их употреблении. Также грибы имеют свойство замедлять выделение желудочного сока, что плохо отражается на переваривании всех продуктов, которые были употреблены вместе с грибами. По этим причинам грибы считаются тяжелой пищей. В состав грибов также входит хитин.

В грибах содержится очень мало жиров, и при их приготовлении можно использовать животные жиры, такие как сметану или масло.

У грибов низкая калорийность, чем они очень ценны. Во многом этот фактор зависит от способа приготовления грибов. Также в составе грибов имеются витамины группы В, в меньшем количестве витамин С, РР и провитамин А (каротин). Кроме того, в грибах есть такие минеральные вещества, как фосфор, кальций, калий, железо, необходимые для поддержания здоровья организма, а также йод, магний, цинк и медь, принимающие активное участие в обмене веществ. В них также очень много аминокислот, которые являются строителями клеток кожи. Аминокислоты очень положительно воздействуют на весь организм человека. Грибы имеют свойство выводить холестерин и улучшать обмен веществ, а также нормализуют гормональный фон. Грибы укрепляют иммунную систему человека и защищают организм от вредных бактерий и микробов.

Грибы положительно воздействуют на нервную и сердечно-сосудистую системы человека.

Грибы, благодаря антиоксидантам, замедляют старение и нейтрализуют свободные радикалы. В грибах содержится природный инсулин, который способен держать сахар в организме человека в норме. В сушеных грибах увеличивается процентное соотношения белков по отношению к другим составляющим. Самые полезные грибы считаются маринованные или соленые, так как при термической обработке значительно снижается количество полезных веществ.

После чистки грибы нужно приготовить в течение 6 часов.

Если вы знаете, что у вас это не получится, сразу же замочите грибы в холодной и хорошо посоленной воде. В таком виде грибы можно хранить еще 12-14 часов. Начать приготовление грибов рекомендуется с предварительной тепловой обработки. Доведите воду до кипения, киньте соль (1 столовая ложка на 2 л воды), опустите грибы и варите 10 минут. Нельзя варить грибы в кастрюлях из алюминия. Этот металл способен влиять на вещества, содержащиеся в грибах. В результате грибы теряют свой эстетичный вид — чернеют, становятся горьковатыми, а также теряют большинстве витаминов. Грибы в чистом виде (отварные или тушеные) можно хранить в холоде лишь 24 часа. Затем можно заморозить и готовить по мере надобности. Грибы, жаренные с картошкой не рекомендуется хранить и повторно разогревать. Маринованные грибы нельзя подавать вместе с маринадом — его нужно предварительно слить. Маринад опасен переизбытком уксуса. Также маринад имеет свойство вытягивать грибные яды. И если по ошибке в банку попал ядовитый гриб, то маринад яд нейтрализовал, но сам маринад при этом опасен. Для приготовления первых блюд подходит очень ограниченное количество грибов. Это так называемые «благородные» грибы — белый, подберезовик. У грибных супов немало своих правил — грибная юшка не должна разогреваться. Поэтому готовьте из расчета, что все сразу же будет съедено. Это касается и грибных супов-пюре.

Следует всем знать о признаках отравления грибами, чтобы вовремя принять необходимые меры.

Причина возможного отравления — неопытность грибников, сбор и приготовление малознакомых, несъедобных грибов, а также неправильная кулинарная обработка грибов, особенно условно-съедобных. Первые признаки отравления грибами — через один, два часа могут проявиться головная боль, тошнота, приступы рвоты, схваткообразные боли в животе, обильный жидкий стул. Более тяжелые отравления грибами (появляются позже по времени): нарушение нормального зрения, обезвоживание, сильная жажда, потеря голоса, cудороги, обильное потоотделение, слабый пульс, температура тела падает до 36-35°C. При первых симптомах сразу же вызывайте врача! Если нет возможности вызвать врача, тогда постарайтесь как можно скорее доставить больного в ближайшее медицинское учреждение.

До приезда врача рекомендуется соблюдать постельный режим, употреблять большое количество жидкости, это поможет быстрее вывести из организма токсины (отравляющие вещества), промыть желудок. В качестве питья хорошо подходит холодная вода, охлажденный крепкий чай, минеральная вода, светло-розовый раствор перманганата калия (марганцовка). Надо принять препараты, которые свяжут отравляющие вещества и помогут их быстрейшему выведению из организма (активированный уголь, смекта, энтеросгель и т.п.).

Соблюдайте правила сбора и приготовления грибов! Берегите себя! Будьте здоровы!









