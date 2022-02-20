В Якутии начался сбор помощи беженцам Донбасса
Общественная палата Республики Саха (Якутия) объявляет сбор гуманитарной помощи беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Такое решение единогласно принято на Совете Общественной палаты, состоявшемся в воскресенье, 20 февраля.
— Члены Общественной палаты сразу отозвались и готовы начать координировать работу по сбору гуманитарной помощи, — сказал Николай БУГАЕВ. —Мы не можем оставаться равнодушными в такой ситуации.
Члены Совета солидарно высказались за сотрудничество с другими общественными организациями республики и совместно оказать помощь беженцам.
Накануне власти Якутии заявили о готовности принять и разместить в регионе до 1,5 тыс. беженцев из Донбасса.
«Крупнейшие компании региона «АЛРОСА», «Эльгауголь» и «Колмар» готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей и решении вопросов трудоустройства. Уверен, что и другие компании поддержат этот посыл», — сказал глава РС(Я) Айсен НИКОЛАЕВ.
В 2014 году наш регион уже принимал жителей Донбасса.
Члены Совета Общественной палаты приняли решение создать рабочую группу, которая займется непосредственно вопросами сбора и распределения помощи.
Как сказал Николай Дмитриевич, «мы экстренно разворачиваем штаб помощи беженцам из ДНР и ДНР. Просим всех неравнодушных жителей республики отозваться и помочь прибывающим всем, чем можно. Принимается одежда – в хорошем состоянии, продукты питания, материальная помощь, игрушки, так как прибудут семьи с детьми».
В случае, если ожидаемого количества беженцев не окажется, собранная помощь будет направлена в Ростовскую область. Николай Бугаев находится на прямой связи с председателем Общественной палаты Ростовской области Вячеславом Кущевым. По словам Вячеслава Митрофановича, область продолжает прием семей. Это семьи с детьми, им нужны в первую очередь теплая одежда, игрушки. Приветствуется сбор якутских национальных развивающих игр.
Прием помощи будет осуществляться непосредственно в конференц-зале, расположенном по адресу: город Якутск, ул. Курашова, 24, кабинет 401.
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