В Якутии начался сбор помощи беженцам Донбасса

Общественная палата Республики Саха (Якутия) объявляет сбор гуманитарной помощи беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Такое решение единогласно принято на Совете Общественной палаты, состоявшемся в воскресенье, 20 февраля.

— Члены Общественной палаты сразу отозвались и готовы начать координировать работу по сбору гуманитарной помощи, — сказал Николай БУГАЕВ. —Мы не можем оставаться равнодушными в такой ситуации.

Члены Совета солидарно высказались за сотрудничество с другими общественными организациями республики и совместно оказать помощь беженцам.

Накануне власти Якутии заявили о готовности принять и разместить в регионе до 1,5 тыс. беженцев из Донбасса.

«Крупнейшие компании региона «АЛРОСА», «Эльгауголь» и «Колмар» готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей и решении вопросов трудоустройства. Уверен, что и другие компании поддержат этот посыл», — сказал глава РС(Я) Айсен НИКОЛАЕВ.

В 2014 году наш регион уже принимал жителей Донбасса.

Члены Совета Общественной палаты приняли решение создать рабочую группу, которая займется непосредственно вопросами сбора и распределения помощи.

Как сказал Николай Дмитриевич, «мы экстренно разворачиваем штаб помощи беженцам из ДНР и ДНР. Просим всех неравнодушных жителей республики отозваться и помочь прибывающим всем, чем можно. Принимается одежда – в хорошем состоянии, продукты питания, материальная помощь, игрушки, так как прибудут семьи с детьми».

В случае, если ожидаемого количества беженцев не окажется, собранная помощь будет направлена в Ростовскую область. Николай Бугаев находится на прямой связи с председателем Общественной палаты Ростовской области Вячеславом Кущевым. По словам Вячеслава Митрофановича, область продолжает прием семей. Это семьи с детьми, им нужны в первую очередь теплая одежда, игрушки. Приветствуется сбор якутских национальных развивающих игр.

Прием помощи будет осуществляться непосредственно в конференц-зале, расположенном по адресу: город Якутск, ул. Курашова, 24, кабинет 401.