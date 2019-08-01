В Якутии начался прием заявлений на выдачу лицензий на охоту

Сегодня, 1 августа, в Минэкологии Якутии начался прием документов граждан в городе Якутске, записавшихся на очередь через портал e-yakutia.ru. на получение лицензий на добычу лимитируемых видов животных в республике. Количество записанных на прием превышает 2,5 тысяч человек.

С прошлого года Минэкологии республики проводит прием исключительно по электронным спискам по дате и времени, опубликованным на портале e-yakutia.ru.

Для получения разрешения на охоту необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и ПИН-код, отправленный системой в личный кабинет заявителя на портале. Гражданин, учетная запись которого была использована при электронной записи, должен подойти на прием лично или направить законного представителя. Прием документов по другим спискам и в порядке живой очереди осуществляться не будет.

Напомним, 31 июля распоряжением главы республики Николаевым А.С. утверждены лимиты и квоты добычи диких копытных животных, бурого медведя, соболя и рыси на территории Республики Саха (Якутия) в сезон охоты 2019/2020 годов.