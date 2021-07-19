В Якутии начался народный подъем против лесных пожаров

Якутия в огне… Со стихией теперь борются не только профессионалы, которые подключились с самого начала. Не только местное население, которое поднимается спасать свои жилища и сенокосные угодья. Начался народный подъем в городах и селах, которые довольно далеко расположены от пожаров. Наиболее отважные якутяне хотят внести личную лепту в спасение родной республики от расшалившейся стихии. Формируются отряды добровольцев. Стихийно возникают группы по материальной поддержке добровольцев. Волонтеры ведут организационную работу. Началось мощное движение снизу, из самой гущи народной. Единого штаба, координирующего всю эту деятельность, пока в республике нет. Посмотрите на эти фото из соцсетей — это настоящие герои нашего времени.

Известная журналистка, писательница Анна ПШЕННИКОВА работает волонтером по формированию отрядов добровольцев на тушение лесных пожаров в Намскиом улусе. Анна сообщает сегодня в своем фейсбуке:

— Сегодня на борьбу с пожарами отправились очередные две группы — в Намский и Горный районы. Команды сформировались быстро, с каждым днем добровольцев все больше. В отрядах разные люди: студенты, ветераны боевых действий, служащие, безработные, депутаты, многодетные отцы со своими сыновьями. Народ подтянулся из Якутска, Хатасс, Немюгюнцев, Мархи, Жатая, Намцев. Кто-то едет в первый раз, кто-то уже получил на прошлой неделе свою порцию угарного газа, вернулся в город, отдышался и снова в бой. Мужественные ребята. Организаторы и координаторы работают слаженно, несмотря на то, что движение сформировалось стихийно и налаживать взаимодействие приходится на ходу. Ребята в тайге и координаторы в городе работают почти 24×7, потому что огонь спать не хочет. Он пожирает лес и поля, не давая нам расслабиться ни на минуту.

Ну ничего, будем работать. Удачи всем!

Фотографий с сегодняшней отправки мало, но нас снимала НВК САХА так что смотрите сюжет по ТВ.

Александр ПРИБЫЛЫХ с соратниками продолжают тушить лесные пожары в Горном улусе близ села Сологон.

И когда в соцсетях особенно стали нарастали стенания и жалобы ото якутян, поднялись женщины-предприниматели Якутска. Они оказались в числе первых, кто не по долгу службы, а по велению сердца протянул руку помощи в тушении лесных пожаров республики. Наверно это объяснимо. Женщины в целом более коммуникабельны. А предприниматели – люди активной жизненной позиции, они не умеют жаловаться, наоборот, привыкли брать ответственность на себя. Это лучшие люди общества, достигаторы и созидатели, признающие конкретные дела.

Как сообщает в соцсети известный декоратор Вероника ЛИХАНОВА, вчера лично направившая 25 тысяч рублей на тушение лесных пожаров, сегодня до обеда уделили время. Группа женщин-предпринимателей закупили необходимое. Часть оставили в штабе. Часть отправили машиной.

Пожарные Ранцы;

Респираторы;

Перчатки;

Очки защитные;

Сапоги кожаные;

Капли для глаз.

За ними приехали загорелые, деревенские парни и забрали. Очень обрадовались. Это реальная помощь от нас — предпринимателей Якутска.

Как обычно, активен общественный деятель Айыл ДЬУЛУРХА, организующий отряды добровольцев и собирающий помощь для них.

СЕМЕНОВ Нюргун Николаевич @nyuriksn передал респираторы и пауэрбэнк.

Семья Бараховых @gbarakhoff на свои деньги приобрела 100 пятилитровых бутылок и передала добровольцам в Горном улусе. Для добровольцев, получающих высокую интоксикацию, вода жизненно важна!

Доброволец Николай ПЛАТОНОВ @platonov_nn получил от Николая ТАРКАЕВА @mr.tarkaeff новые берцы. Доброволец Николай Платонов снова направился в село Магарас для тушения лесного пожара. Так незаметно, скромно люди помогают чем могут.

Магазин «Медиком» @medicom_ykt передал очень важные лекарства, молоко и защитные очки.

Сегодня первая группа добровольцев под руководством Гаврила Ивановича КОНОНОВА, заместителя Совета ветеранов МВД РС(Я), направилась для тушения лесного пожара в Намский улус. Пожелаем удачи! Большое спасибо за вашу готовность помогать республике и спасать наш лес!

Магазин «ВИВА-ТЕКС» передал 20 пар носков.

Владимир ИГНАТЬЕВ @stopzaim оказал финансовую поддержку в размере 10 тысяч рублей.

В Якутии продолжается народный подъем против лесных пожаров.