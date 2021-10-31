В Якутии начался купальный сезон

В Якутии с наступлением первых, хотя и легких в этом году, морозов начался купальный сезон, самый настоящий, ожидаемый и любимый. Клуб зимнего плавания «Саха моржи» открыл зиму традиционным посвящением в «моржи». Молодому пополнению Пете, Ивану и Игорю, после полагающейся во всяком серьезном деле клятвы, были вручены футболки с отметкой — 58. Эта самая низкая температура, при которой купались саха «моржи»!

Плавательный сезон для «моржей» — не легкое, увеселительное занятие. Каждый день нужно долбить прорубь, чистить от льда. «Морж»-ветеран Николай Николаевич рассказывает, когда он один начинал, часа два уходило на то, чтобы только прорубить лёд. Сейчас купальщиков-экстремалов все больше, но все равно ровно в 07:00 Николай Николаевич начинает готовить прорубь первым, а затем к нему на помощь подтягиваются и другие.