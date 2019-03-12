В Якутии началось выдвижение кандидатур на бизнес-омбудсмена

На основании Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 11 марта 2019 года № 154-РГ «Об объявлении процедуры выдвижения кандидатуры на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)» с 12 марта года объявляется начало процедуры выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) от общественных объединений предпринимателей, координационных советов при главах муниципальных образований по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства.

В соответствии с Порядком отбора кандидатур на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия), утвержденного указом Президента Республики Саха (Якутия) от 18.09.2013г. № 2248, срок выдвижения кандидатур не может быть более 10 календарных дней от даты публикации и размещения Информационного сообщения, дата начала процедуры выдвижения кандидатур – 12 марта 2019 года, дата окончания процедуры – 21 марта 2019 года.

Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) является Уполномоченным органом, осуществляющим сбор документов выдвигаемых кандидатур на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) (далее – Уполномоченный).

Ответственный специалист: Кириллов Айар Юрьевич, руководитель отдела развития предпринимательства Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

Почтовый адрес: 677000 г. Якутск, пр. Ленина, 22, 2 этаж, каб. 211.

e-mail: minpred.orp@mail.ru

телефон: 8(4112) 506-246, приемная: 8 (4112) 506-224

Время приема документов с 09:00 до 18:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 часов.

При выдвижении кандидатур на должность Уполномоченного представляются следующие документы:

1) заявление кандидата, выражающее его согласие на выдвижение на должность Уполномоченного и на обработку его персональных данных;

2) копия решения (протокола) заседания общественного объединения предпринимателей или координационного совета при главах муниципальных образований по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства о выдвижении кандидатур на должность Уполномоченного;

3) копия свидетельства о регистрации общественного объединения предпринимателей, выдвигающего кандидатур на должность Уполномоченного;

4) характеристика-рекомендация от общественного объединения предпринимателей или координационного совета при главах муниципальных образований по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства в свободной форме;

5) копия документа, удостоверяющего личность кандидата, заверенная в установленном действующим законодательством порядке;

6) копия документа, подтверждающего наличие высшего профессионального образования, заверенная в установленном действующим законодательством порядке;

7) копия трудовой книжки, заверенная в установленном действующим законодательством порядке;

8) краткое резюме кандидата.

9) иные документы, подтверждающие предпринимательскую и общественную деятельность или их копии, заверенные в установленном действующим законодательством порядке (в случае их наличия).

Основанием для отказа в приеме документов является их несвоевременное представление или представление не в полном объеме.

Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 4 Закона Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 1219-З N 1301-IV «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)», на должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе тридцати лет, имеющее высшее профессиональное образование и обладающее опытом работы в сфере предпринимательской деятельности и общественной деятельности.