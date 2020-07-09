В Якутии началось производство фамильных сервизов

Якутская торгово-производственная компания «Камелек» запустила производство фамильных сервизов с семейным гербом, вензелем. Примечательно, что старт продаж совпал с Днем семьи, любви и верности.

«Вот уже 15 лет, что работаем на рынке, мы не только изготавливаем красивую и качественную посуду. Мы убеждены в том, что посуда, созданная с любовью и душой, содержащая в себе сакральные узоры, способна стать поистине семейной реликвией, объединяющей поколения. А теперь мы вдвойне рады от того, что осуществили нашу давнюю мечту и задумку – производство фамильных сервизов с семейным гербом. Для нас – это важный этап работы, ведь у нас, у якутян, сильные семейные традиции. Думаю, это прекрасный подарок не только своей семье, но и будущим поколениям», — делится директор и основатель компании Ольга Григорьева.

Теперь каждая семья Якутии может обзавестись эксклюзивным сервизом, который будет украшен семейным гербом. Мастера, художники и дизайнеры «Камелек» готовы создать индивидуальный вензель для семьи, учитывая все пожелания клиентов. Сервизы можно изготовить как обеденные, так и чайные, есть возможность их объединить и создать полный большой комплект. Мастера работают исключительно на фарфоре высочайшего качества.

Ценовая политика у «Камелька» — самая демократичная. Например, наборы и сервизы оценены следующим образом, включая нанесение фамильного вензеля:

— малый чайный набор, состоящий из чайника, сахарницы и молочника– 2.797 рублей;

— чайный сервиз на 6 персон (6 шт чайных пар) – 6.999 рублей;

— полный чайный набор на 15 предметов (6 чайных пар, чайник 1,7 л, молочник, сахарница) – 12.599 рублей;

— обеденный сервиз на 37 предметов на 6 персон (по 5 разных индивидуальных тарелок на каждую персону, блюда, супница) – 22.999 рублей.

Сделайте себе, своей семье и близким подарок, который запомнится навсегда и останется на века!

2 магазина «Камелек» работают в столице каждый день: пр-т Ленина, 36 (89142747409) и в ТЦ «Айсберг», 2 этаж (89142705470). Компания работает со всей республикой, есть доставка. Наш аккаунт в инстаграме: @kamelek888