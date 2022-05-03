03.05.2022
19:47
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Природа

В Якутии началось патрулирование лесов в местах отдыха

С 1 мая стартовали профилактические мероприятия по предупреждению лесных пожаров. Сотрудниками министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) совместно с управлением надзорной деятельности министерства чрезвычайных ситуацией России по РС (Я) и министерством внутренних дел по РС (Я) проводятся  совместные патрульно-рейдовые мероприятия в целях пресечения и профилактики нарушений правил пожарной безопасности в лесах в местах массового отдыха населения.

Так, уже проведено 25 патрулирований, 159 инструктажей о мерах пожарной безопасности в лесах, распространяются листовки о соблюдении мер пожарной безопасности.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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