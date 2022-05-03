В Якутии началось патрулирование лесов в местах отдыха

С 1 мая стартовали профилактические мероприятия по предупреждению лесных пожаров. Сотрудниками министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) совместно с управлением надзорной деятельности министерства чрезвычайных ситуацией России по РС (Я) и министерством внутренних дел по РС (Я) проводятся совместные патрульно-рейдовые мероприятия в целях пресечения и профилактики нарушений правил пожарной безопасности в лесах в местах массового отдыха населения.

Так, уже проведено 25 патрулирований, 159 инструктажей о мерах пожарной безопасности в лесах, распространяются листовки о соблюдении мер пожарной безопасности.