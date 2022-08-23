В Якутии начались соревнования Кубка главы Якутии по Го

23 августа стартовала спортивная часть Кубка главы Якутии по игре Го. Это всероссийское соревнование − крупнейшее за всю историю развития этого вида спорта.

«Мы популяризируем интеллектуальные игры для развития талантов, способностей подрастающего поколения. Благодаря Го, одной из самых распространенных в мире древнейших логических игр, дети и молодые люди учатся мыслить стратегически, глобально, приобретают навыки, которые помогут им в жизни шаг за шагом решать поставленные задачи», − отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

В рамках Кубка началось первенство Дальневосточного федерального округа. В состязании принимают участие мальчики и девочки до 9 лет, 9-11 лет, юноши и девушки 12-15 лет, 16-19 лет. Участники заявлены практически из всех регионов округа.

На полях Кубка в Якутске проходят мастер-классы, сеансы ведущих игроков России и другие массовые мероприятия по Го, в которых смогут принять участие все желающие.

Одно из важных событий Кубка – городской фестиваль Го, который пройдёт в Якутске 27-28 августа. Участники не только изучат правила игры и сыграют первые партии, но и познакомятся с философией и историей Го, культурными традициями народов стран Юго-Восточной Азии. Гостей фестиваля ждут любопытные экскурсии, а также знакомство с культурой республики и традиционной кухней. В программе: Мега Го, фотозоны, мастер-классы, настольные игры, спортзона VR, концертная программа с участием звезд и творческих коллективов. На креативной площадке фестиваля интеллектуалы могут попробовать себя в новом: учиться рисовать граффити или осваивать ролики, а любители экстрима — изучать новые технологии. Вход будет свободным для всех желающих.

«Многие жители Якутска по-настоящему увлечены игрой Го. Сегодня был в качестве гостя в прямом эфире местного радио. Во время нашей трансляции звонили люди: рассказывали, что играют в Го ещё с советских времён и профессионально, даже настроены получить дан. Такой интерес нас очень радует, мы понимаем, что предстоящий Кубок и фестиваль действительно долгожданное событие для жителей республики», – рассказал исполнительный директор АНО «Центр развития и популяризации игры Го и стратегии» Михаил Емельянов.

Го является самой древней и сложной стратегической игрой в истории. Название игры в Китае — вэйци, в Корее – бадук. Го – это японское название, которое означает «окружать камнями».

Долгое время игра Го была распространена только в странах Восточной Азии, но в начале XX века она получила популярность и на Западе. Сегодня Го — одна из самых распространенных настольных игр в мире, насчитывается около 60 миллионов игроков.

Спонсоры Кубка главы Республики Саха (Якутия) по Го: генеральный партнер золотодобывающая компания «Полиметалл», официальный партнёр Госкорпорация «Росатом». Фестиваль Го проходит при поддержке АНО ДПО «Парка будущих поколений», Малой академии наук (Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей РС(Я)) и Алмазэргиенбанка.

Узнать подробнее о Кубке главы Республики Саха (Якутия) по Го можно на сайте: www.гоякутия.рф