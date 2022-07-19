В Якутии начались съемки фильма с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым

Производством занимаются кинокомпании LOOKFILM, «МЕСТО СИЛЫ» и онлайн-кинотеатр МТС KION.

Съемки полностью проходят в Якутии, некоторые сцены будут сниматься на самом севере — на берегу океана. Это большая экспедиция.

Валерий Федорович, продюсер: «Мы рады, что еще один наш проект снимается в этих краях. Большинство российских сериалов и фильмов снимаются в Москве или вокруг МКАДа, редко, когда кинематографисты идут другими дорогами. А здесь природа – одна из главных героев фильма, даже читая сценарий, видишь – как в зависимости от того, что происходит с братьями – меняется пейзаж, начинается все в тихом поселке, а в финале — дикий край, океан, бесконечность».

Исполнители главных ролей — Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал», «Купе номер 6», «Подельники», «Эпидемия -2»), Макар Хлебников («Пингвины моей мамы», «Три минуты молчания»).