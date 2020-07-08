В Якутии начались работы по созданию заповедника «Большое Токко»

Его планируется организовать на территории одноименного заказника в Нерюнгринском районе, где встречаются 20 видов редких и охраняемых птиц, занесенных в Красную книгу региона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минэкологии.

«Начинается проектирование по созданию государственного природного заповедника «Большое Токко» в Нерюнгринском районе. На данный момент специалисты Минэкологии региона разрабатывают проект плана мероприятий, дорожную карту по созданию заповедника», — сказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что позже проект рассмотрит Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды (ВНИИ Экология).

Заповедник «Большое Токко» планируют создать на территории одноименного заказника в Нерюнгринском районе. Биологические исследования Станового хребта, где расположен заказник, начались еще в начале ХХ века и сразу вызвали интерес ученых, так как территория уникальна с точки зрения ландшафтного и биологического разнообразия. Здесь отмечаются ландшафты, характерные как для горно-таежных территорий Дальнего Востока с муссонным климатом, так и для континентальных таежных районов мерзлотной области.

На территории заказника встречаются 20 видов редких и охраняемых птиц, занесенных в Красную книгу Якутии. Среди них — серая цапля, черный аист, лебедь-кликун, таежный гуменник, пискулька, клоктун, беркут, орлан-белохвост, хохлатый осоед, скопа, сапсан, стерх, черный журавль и другие птицы.