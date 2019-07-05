В Якутии начались поиски отделяемых частей ракеты «Союз»

В районе падения отделяющихся частей ракетоносителя работают специалисты ФГУП ЦЭНКИ, министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и администрации муниципальных районов. В районах падения отделяющихся частей ракеты носителя «Союз-2» проведены все предпусковые работы согласно плану. «Метеор-М» №2-2 — спутник гидрометеорологического обеспечения. Его главная задача — контроль озонового слоя и радиационной обстановки, мониторинг морской поверхности и ледников. Источник: Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

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