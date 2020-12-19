В Якутии начались облеты районов падения ракета-носителя

С сегодняшнего дня начался послепусковый облет районов падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1б», запуск которого состоялся накануне, 18 декабря, с космодрома «Восточный». Рабочие группы произвели облет районов падения с визуальным осмотром, отбор проб и замеры радиационного фона на мониторинговых точках.

Напомним, накануне с космодрома «Восточный» на орбиту вышла ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи OneWeb. Часть территории Якутии эпизодически используется в качестве районов падения отделяющихся частей ракет-носителей.

Стоит отметить, что по результатам экологического мониторинга при 5 предыдущих пусках ракеты-носителя типа «Союз-2» в составе ракетного топлива гептила не обнаружено. В ракета-носителях данного типа в качестве ракетного топлива используются жидкий кислород с керосин.