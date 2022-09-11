11.09.2022
09:55
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Политика

В Якутии начались 484 голосования на муниципальных выборах

В установленное избирательным законодательством время, ровно в 8.00 открылись все 539 задействованных на муниципальных выборах избирательных участков, в т. ч. 1 временный участок в вахтовом поселке Накын.
Напомним, что сегодня, в единый день голосования 11 сентября 2022 года, в Республике Саха (Якутия) состоятся 484 голосования на муниципальных выборах.
Районного уровня планируется 20 избирательных кампаний:

  • выборы глав 9 муниципальных районов: Абыйский, Верхневилюйский, Верхоянский, Вилюйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Среднеколымский и Томпонский;
  • выборы депутатов представительных органов 6 муниципальных районов (103 мандата) и дополнительные выборы депутатов райсоветов в 5 районах (7 мандатов).
    Помимо кампаний районного уровня состоятся 464 избирательных кампании поселенческого уровня:
  • выборы 189 глав поселений;
  • выборы депутатов 275 представительных органов поселений, всего будут избраны 2760 депутатов.
    В единый день голосования состоятся выборы 198 должностных лиц и замещению подлежат 2870 депутатских мандатов, всего будут избраны 3068 глав и депутатов.
Фото: Председатель Намской ТИК Николай Парников
Источник: тгк Центризбирком Якутии

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