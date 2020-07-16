В Якутии начали выдавать разрешения на добычу дичи

Уважаемые охотники! Минэкологии Якутии сообщает о том, что с 16 июля 2020 года началась выдача разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи на сезон охоты 2020/2021 года.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в г. Якутске производится по следующим адресам:

— г. Якутск, ул. Курашова, 30/1 – Департамент охотничьего надзора и особо охраняемых природных территорий Минэкологии РС (Я);

— г. Якутск, 202 микрорайон, корпус 18/2 — Якутский комитет государственного экологического надзора Минэкологии РС(Я);

— г. Якутск, ул. Свердлова 14 – ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных ресурсов и природных парков».

В муниципальных районах выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов производится в территориальными подразделениями Минэкологии РС (Я). А также осуществляется прием заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов через портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия): e-yakutia.ru.

При этом Минэкологии РС(Я) призывает граждан, при получении разрешений на добычу охотничьих ресурсов, соблюдать социальную дистанцию и меры безопасности по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).