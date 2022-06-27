В Якутии начали укладку тротуарной плитки от местного производителя

В селе Кысыл-Сыр Намского района начали укладку новой вибропрессованной тротуарной плитки от местного производителя «Марка-75». Главный архитектор Якутии Ирина Алексеева ознакомилась с ходом работ.

Производственная компания «Марка-75» начала свою работу в прошлом году, выкупив немецкое оборудование Hess, мирового лидера в производстве оборудования для изготовления вибропрессованных изделий. Местный поставщик производит бордюрные камни, шлакоблоки, а также высококачественные тротуарные плиты любых форм и конфигураций, и может выпускать 800 квадратных метров брусчатки ежедневно. В отличие от обычных плит, которые изготавливаются заливкой форм и имеют большой разброс по размеру, вибропрессованные имеют правильную геометрию, что значительно упрощает работу по укладке, влияет на прочность и долговечность эксплуатации.

«В числе первых объектов новые тротуарные плиты начали класть в дворовой территории на улице Аммосова, 66, 66А и 70 в Кысыл-Сыре. Подрядчики довольны. Видно, что качество плитки лучше, чем мы привыкли видеть. Будем отслеживать качество», — отметила главный архитектор республики.

23 июня команда архитекторов также побывала в селах Столбы, Аппаны, Партизан, Ымыяхтах и Намцы, где проверила ход работ по благоустройству дворов, мини-парка и набережной, вошедших в программы «Формирование современной городской среды» и «1000 дворов на Дальнем Востоке».

В селе Партизан в этом году из-за затопления вместо двора на улице Совхозная, 13 будет благоустроена зона отдыха на улице Новая. В остальных селах работы идут согласно графику и плану.

Одним из крупных объектов в Намском улусе является набережная Максима Аммосова в селе Намцы. Работы на объекте синхронизированы со строительством Дворца культуры и духовного развития, который откроет свои двери уже в этом году. Объект строится Фондом будущих поколений за счет средств компании АЛРОСА в честь 125-летия Максима Аммосова и 100-летия Якутской АССР. Трехэтажное здание имеет площадь более пяти тысяч квадратных метров.

«Проект набережной разработан «Туйгун-проект», архитектор – Екатерина Софронова, подрядчиком выступает компания, которая является официальным представителем поставщика детского игрового оборудования «Романа». В этом году Управление архитектуры само выступило заказчиком и производит единую закупку оборудования, чтобы контролировать сроки поставки и качество продукции.

Объект должен быть сдан в этом году. Проектом на набережной предусмотрены два моста, круговая пешеходная дорожка, детские площадки, а также универсальное общественное пространство со сценой», — рассказал ведущий архитектор Центра компетенций по вопросам городской среды Якутии Прокопий Рожин.