В Якутии начали работу очные избирательные участки

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Сегодня, 30 мая, в 8 утра открылись избирательные участки предварительного голосования «Единой России», где избиратели будут голосовать очно. Участки работают с соблюдением всех установленных санитарных требований.

Очный формат принят для того, чтобы не ущемлять избирательные права жителей населенных пунктов, не обеспеченных устойчивым интернетом. На 159 счетных участках Якутии будут соблюдаться предосторожности и социальная дистанция, сообщил руководитель регионального исполкома партии Владимир Аммосов:

— Все участковые счётные комиссии Якутии, в которых работают 477 человек, получили бюллетени, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Помещения прошли проверку на эпидемиологическую безопасность. Во время проведения предварительного голосования будут соблюдаться все требования по предотвращению коронавирусной инфекции. Все необходимые меры будут выполнены в полном объеме

В общей сложности 30 мая по всей стране будет открыто более 45,5 тысяч участков.

Результаты предварительного голосования будут подведены 1 июня. К середине июня на Съезде «Единой России» будет утвержден окончательный список кандидатов от партии на выборы 19 сентября 2021 года.

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