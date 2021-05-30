30.05.2021
10:39
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Политика

В Якутии начали работу очные избирательные участки

Найти свой участок можно на сайте PG.ER.RU

Сегодня, 30 мая, в 8 утра открылись избирательные участки предварительного голосования «Единой России», где избиратели будут голосовать очно. Участки работают с  соблюдением всех установленных санитарных требований.

Очный формат принят для того, чтобы не ущемлять избирательные права жителей населенных пунктов, не обеспеченных устойчивым интернетом. На 159 счетных участках Якутии будут соблюдаться предосторожности и социальная дистанция, сообщил руководитель регионального исполкома партии Владимир Аммосов:

— Все участковые счётные комиссии Якутии, в которых работают 477 человек, получили бюллетени, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Помещения прошли проверку на эпидемиологическую безопасность. Во время проведения предварительного голосования будут соблюдаться все требования по предотвращению коронавирусной инфекции. Все необходимые меры будут выполнены в полном объеме

В общей сложности 30 мая по всей стране будет открыто более  45,5 тысяч участков. 

Результаты предварительного голосования будут подведены 1 июня. К середине июня на Съезде «Единой России» будет утвержден окончательный список кандидатов от партии на выборы 19 сентября 2021 года.

Телефон горячей линии: 8 800 555 0200

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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