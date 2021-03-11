В Якутии началась реализация проекта «Дети медиков «красной зоны»: ЕГЭ — 2021»

Он осуществляется в рамках федерального партийного проекта партии «Единая Россия» «Новая школа». Проект инициирован председателем постоянного комитета ГосСобрания (Ил Тумэн) Якутии по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций, региональным координатором партпроекта «Новая школа» Феодосией Габышевой.

В проекте наряду со студентами, молодыми учеными и аспирантами участие в подготовке к ЕГЭ детей медицинских работников, привлеченных к работе с больными COVID-19 в «красной зоне», принимают опытные преподаватели Северо-Восточного федерального университета им. Максима Аммосова.

В общей численности – 33 преподавателя из 8 учебных подразделений университета (Институт математики и информатики, исторический, филологический, юридический факультеты, институт зарубежной филологии и регионоведения, физико-технический институт, институт естественных наук, педагогический институт, бизнес-инкубатор OREH) готовы оказать содействие в дополнительной подготовке к ЕГЭ по 10 предметам: русский язык, русская литература, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, английский язык, информатика.

Бесплатную поддержку получат 11-классники, нуждающиеся в дополнительной подготовке к ЕГЭ по приоритетным предметам для поступления в учреждения высшего образования.

Общее количество выпускников 11 класса, участвующих в проекте, составило 100 человек из 12 муниципальных образований республики (Вилюйский, Алданский, Нерюнгринский, Мирнинский, Кобяйский, Момский, Таттинский, Хангаласский, Горный, Чурапчинский, Намский, Мегино- Кангаласский районы и город Якутск). Первые тестовые занятия по русскому языку и математике начались 4 марта. На сегодня сформировано расписание на март, определены ответственные по подразделениям и кураторы по муниципальным районам и г. Якутск.

Феодосия Габышева отметила, что «в результате реализации проекта дети медицинских работников получат возможность повысить уровень своих знаний и уверенно поступить в желаемые учреждения профессионального образования. Участие преподавателей и студентов федерального вуза принять участие в данном проекте свидетельствует об их социальной ответственности, готовности прийти на помощь выпускникам в ответственный момент выбора будущей специальности».