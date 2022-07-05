В Якутии началась работа по заготовке сена

Глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев в ходе планерного совещания с главами МО наслегов, руководителями учреждений и организаций улуса призвал всех активно включиться в работу по заготовке сена.

«В связи с наступлением жаркой погоды и нашествия саранчи необходимо бросить все силы на заготовку сена. В этом году приступать к сенокосу нужно заранее, более того нужно организовать мобильные бригады для заготовки сена в других улусах и на островах реки Лена», — сказал Степан Саргыдаев.

В ходе совещания дан ряд поручений. Так, управлению сельского хозяйства совместно с КУМИ поручено составить график выездов в целях обхода и выявления ситуации по травостою в сенокосных угодьях в наслегах. Главам МО наслегов до 8 июля сформировать мобилизационные бригады из числа населения по заготовке сена, в связи с объявлением с 10 августа свободного сенокошения поручено принять меры на местах по обеспечению массового выхода населения на заготовку сена, также были поручения по проведению культурно-технических работ по улучшению лугов. Кроме того, в ближайшее время будет проведено совещание по проблемным вопросам сельского хозяйства района.

Также он напомнил, что 21-22 июля в селе Чурапча пройдет II-ая Стратегическая сессия “Инновации в сельском хозяйстве”.